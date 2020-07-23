С субботы маски будут обязательны на массовых акциях в закрытых помещениях

Министр здравоохранения Адам Войтех раскрыл суть ограничений, вводимых на всей территории Чехии для борьбы с распространением covid-19. С полуночи пятницы маски вновь станут обязательны на массовых мероприятиях в закрытых помещениях с участием от 100 человек. С понедельника, 27 июля, запрещены акции с участием более 500 человек.

Требование закрывать дыхательные пути в общественном транспорте, магазинах, ресторанах и т.д. пока не вводится. В то же время, если в заведении проходит концерт, на котором присутствует более 100 человек, маски нужны.

Также закрывать нос и рот нужно на таких мероприятиях в закрытых помещениях, как свадьбы или похороны, если число присутствующих превышает 100 человек.

Войтех назвал принимаемые меры превентивными. Он уточнил, что ситуация пока не выглядит пугающей, в больницах госпитализированных с коронавирусом не много, удается защищать от заболевания пенсионеров — основную группу риска.

Сейчас в Чешской Республике коронавирусом нового типа больны более пяти тысяч человек, за среду, 22 июля, выявлено 247 новых случаев, к 17:30 четверга — еще 159.

Источник: novinky.cz