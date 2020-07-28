Учебный год начнется для всех учащихся в обычном режиме

Новый учебный год начнется для всех учеников 1 сентября в обычном режиме. Во время школьных занятий будут соблюдаться более строгие правила гигиены. Об этом после переговоров с министром здравоохранения Адамом Войтехом заявил министр образования Роберт Плага.

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Рекомендации по соблюдению более строгих правил гигиены будут продолжать применяться, как и весной. По словам министра, пособия с рекомендациями по функционированию школ осенью будут доступны с 17 августа, чтобы школы могли подготовиться к началу учебного года.

Ношение средств защиты дыхательных путей будет регулироваться предписаниями эпидемиологов в отдельных регионах или по всей стране. «Если осенью будет введена обязанность носить медицинские маски в общественных местах, то, конечно, чешские школы не станут исключением», — сказал он.

Ограничения будут вводиться в соответствии с интерактивной картой, которая будет определять степень риска заражения в отдельных районах страны и регулярно обновляться. «Это означает, что если у нас будет четыре режима светофора, то в школах можно предусмотреть четыре различных способа действий», — сказал Плага.

«Конечно, не в наших интересах принимать какие-либо меры, которые будут иметь общий характер (повсеместное закрытие школ и тому подобное). Скорее, речь идет о том факте, что зараженный ученик может появиться в школе и на этом основании в этом учебном заведении будет введен карантин», — сказал Войтех.

Пандемия значительно затронула вторую половину прошлого учебного года. Из-за распространения коронавируса чешские школы были закрыты с 11 марта. Только через два месяца они начали открываться в ограниченной степени. Однако до конца учебного года посещаемость была добровольной, и дети могли учиться дома.

В прошлом учебном году 953 тысячи детей пошли в начальные школы и 424 тысячи — в средние.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz