Жаркая погода продержится до воскресенья

В четверг будет ясно, столбик термометра покажет от 25 до 29 градусов тепла. Примерно такая же погода сохранится в пятницу, 31 июля. На северо-востоке республики будет холоднее, самые высокие температуры достигнут 25 градусов Цельсия.
«В субботу ожидается переменная облачность. Ночные температуры снизятся до 9-13 градусов Цельсия, самые высокие дневные температуры поднимутся до 28-32 градусов», — добавила Гонсова.
Переменная облачность сохранится и в воскресенье, во второй половине дня возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха достигнет 29-33 градусов тепла.
В понедельник будет облачно, пройдут дожди. Ночью температура воздуха опустится до 13-17 градусов, а днем столбик термометра покажет 20-24 градусов тепла. Облачная погода с дождями сохранится и во вторник.
Источник: novinky.cz