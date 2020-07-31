Молодые чехи хотят тратить меньше времени на работу

Наиболее важным аспектом при выборе работы для молодых чехов является баланс между профессиональной и личной жизнью. Новым трендом является гибкий график и работа на дому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании myTimi, проведенного среди студентов и выпускников чешских вузов. Респонденты отвечали на вопрос, какие аспекты будущей занятости для них наиболее важны. Самым распространенным ответом был баланс между работой и личной жизнью — за него проголосовали две трети (66%) молодых людей.

Популярность этого ответа подтверждает, что молодые люди хотят тратить меньше времени на работу, чем их родители. По сравнению с предыдущими поколениями они охотнее проводят свободное время с семьей, друзьями и путешествуют.

«Подтверждено, что молодые люди хотят избавиться от фиксированного рабочего времени, сами планировать свое время и иметь достаточно пространства для личной жизни. При нынешнем все еще относительно низком уровне безработицы они действительно могут позволить себе эти требования», — сказал Ян Сковайса из myTimi.

Более 60% респондентов заинтересованы в организации корпоративного обучения, ориентированного на развитие не только профессиональных навыков, но и личности. Другими важными аспектами являются дружественная атмосфера на рабочем месте, а также стабильность и способность претворять свои идеи в жизнь.

При этом треть участников опроса заявили, что если они считают свою деятельность значимой, то не против работать сверхурочно. В целом молодые люди более требовательны к своей будущей работе, более открыты для перемен и склонны к риску. В результате они чаще меняет работу, считая три года оптимальным временем, проведенным с одним работодателем.

Работа на дому также является новой тенденцией. Для половины молодых людей домашний офис — это идеальный выбор. Примерно треть респондентов предпочитают работать в офисе, а 20% — вне офиса.

Источник: novinky.cz