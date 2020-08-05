Чехия отправит в Бейрут специальную спасательную команду

Чешская Республика направит в Бейрут группу пожарных USAR, которая специализируется на поиске людей под завалами зданий. Ливанская сторона приняла предложение чешского правительства, самолет со спасателями вылетит из Чехии 5 августа во второй половине дня.

Фото: AFP

Команда USAR (от английского названия Urban Search and Rescue) состоит из пожарных из Праги и Моравско-силезского края. Ранее чешские пожарные оказывали помощь пострадавшим от стихийных бедствий в нескольких странах.

«Ливан — это страна, которая не в состоянии справиться с ситуацией самостоятельно. Именно поэтому Чешская Республика была одной из первых, кто присоединился к предложению помощи», — сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

«Это 37 человек, в том числе пять кинологов со служебными собаками. В команду также входят врач и инженер-строитель», — добавил министр.

В чешское посольство в Бейруте за помощью после разрушительного взрыва обратился один чешский турист. С ним все в порядке, он должен покинуть страну на выходных, сообщили в чешском МИДе.

По данным Ливанского красного креста, в результате двух сильных взрывов в порту Бейрута погибли свыше 100 человек и более 4000 были ранены.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz