Синоптики предупредили о «тропической жаре» в Чехии

В конце этой и до середины следующей неделе в Чехии установится жаркая погода с температурой воздуха около 30 градусов по Цельсию. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

Фото: Profimedia

В четверг, 6 августа, будет ясно, температура воздуха составит 25-29 градусов тепла. «В пятницу ночные температуры упадут до 16-12 градусов Цельсия, а дневные максимумы поднимутся до 27-31 градусов выше нуля. Утром, из-за высокой влажности после недавних дождей, могут появиться туман и низкие облака», — сказала Гонсова.

Начиная с субботы, ночью столбик термометра будет показывать 14-18 градусов Цельсия, а днем воздух прогреется до 28-32 градусов. В выходные может наблюдаться туман или низкая облачность, осадков не ожидается.

На следующей неделе будет жарко, но в некоторых районах республики пройдут дожди, возможны грозы. Как отметила Гонсова, такой стабильной и теплой погоды этим летом в Чехии не было.

Источник: novinky.cz