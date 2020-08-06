В июле количество инфицированных клещевым энцефалитом в Чехии значительно увеличилось

В июле 208 человек заразились клещевым энцефалитом. Кроме того, на июль приходится почти 40% от общего числа людей, зараженных болезнью Лайма (клещевой боррелиоз) в 2020 году.

Об этом сообщил Государственный институт общественного здравоохранения (SZÚ).

К 5 августа этого года SZÚ зарегистрировал 388 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 1821 — болезнью Лайма. Число пациентов значительно увеличилось в течение июля. «В прошлом месяце было зарегистрировано 208 случаев клещевого энцефалита и 707 случаев заболевания боррелиозом», — рассказал Патрик Ленц из отдела анализа эпидемиологических данных SZÚ.

Количество зараженных также увеличилось в годовом исчислении. В июле прошлого года институт зарегистрировал 179 случаев клещевого энцефалита и 602 пациента с болезнью Лайма.

В 2019 году в общей сложности 774 человека заразились клещевым энцефалитом, что является самым высоким показателем за последние восемь лет.

По словам Яна Эрхарта из Биологического центра Академии наук Чешской Республики, более высокая активность клещей в этом году обусловлена климатом. «Чем выше влажность, тем активнее клещи», — объяснил он.

В целях профилактики институт здравоохранения рекомендует отслеживать прогноз активности клещей на сайте Чешского гидрометеорологического института. «Используйте репелленты, не сидите и не лежите в траве. Вечером и утром проводите осмотр тела на предмет наличия клещей», — советуют специалисты.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz