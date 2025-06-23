Липавский: Российский империализм останется главной угрозой для европейской безопасности

Новости и статьи 23 июня 2025 15:00 389

Независимо от того, когда и как будет достигнут мир в Украине, российский империализм останется главной угрозой для европейской безопасности. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Ян Липавский на открытии совещания экономических и научных дипломатов в пражском Чернинском дворце. По его мнению, если Чехия хочет эффективно отстаивать свои интересы за рубежом, нельзя игнорировать вопросы безопасности. Совещание продлится до конца недели.