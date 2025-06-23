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Липавский: Российский империализм останется главной угрозой для европейской безопасности

Новости и статьи
23 июня 2025
15:00
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Независимо от того, когда и как будет достигнут мир в Украине, российский империализм останется главной угрозой для европейской безопасности. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Ян Липавский на открытии совещания экономических и научных дипломатов в пражском Чернинском дворце. По его мнению, если Чехия хочет эффективно отстаивать свои интересы за рубежом, нельзя игнорировать вопросы безопасности. Совещание продлится до конца недели.
Президент России Владимир Путин развязал энергетическую войну против Чехии и других европейских стран, чтобы шантажом заставить их закрыть глаза на беззаконие и уступить его геополитическим амбициям, считает министр.

«Одновременно усилились кибератаки на нашу критическую инфраструктуру. По всей Европе участились случаи поджогов и саботажа. Мы сталкиваемся с ростом информационных операций, направленных на поляризацию нашего общества и подрыв единства и способности к действию Европейского союза и НАТО», — заявил глава МИД. Он также считает тревожными случаи внешнего вмешательства, нарушающего справедливость выборов в Европе.

Однако предупреждения о необходимости бдительности относятся не только к России. Он упомянул, например, о предыдущих кибератаках группы APT 31, связанной с разведывательной службой Министерства государственной безопасности Китая, на незасекреченные сети Министерства иностранных дел. По словам Липавского, Чехия должна также заботиться о безопасности цепочек поставок и избегать односторонней зависимости, которая сделала бы ее уязвимой. «Из недавнего опыта мы хорошо знаем, что одно событие на другом конце света может существенно повлиять на наше производство и экспорт. Поэтому вместе с нашими союзниками мы должны уделять больше внимания обеспечению безопасности транспортных маршрутов и критически важной инфраструктуры», — отметил он.

Чешская Республика укрепляет стратегические партнерства и фокусируется на новых и перспективных рынках, например в Индо-Тихоокеанском регионе, Африке и Южной Америке, перечислил министр. Он также упомянул антироссийские санкции на европейском уровне и то, что Чехия покончила с энергетической зависимостью от России: «Мы больше не подвержены шантажу со стороны режима, который постоянно угрожает нашей безопасности. Мы не нуждаемся в российской нефти и газе».
Россия Чехия политика
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