Чипы для собак и кошек и их регистрация. Постановление Евросоюза должно ограничить нелегальное разведение животных

Новости 420on 23 июня 2025 10:30 966

Микрочип обязателен не только для собак, но теперь и для кошек. На этой неделе евродепутаты приняли резолюцию, согласно которой владельцы животных должны, среди прочего, регистрировать их в единой базе данных. Это должно затруднить существование нелегальных питомников. Однако часть экспертов утверждает, что более эффективными были бы строгие санкции.