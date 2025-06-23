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Чипы для собак и кошек и их регистрация. Постановление Евросоюза должно ограничить нелегальное разведение животных

Новости 420on
23 июня 2025
10:30
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Микрочип обязателен не только для собак, но теперь и для кошек. На этой неделе евродепутаты приняли резолюцию, согласно которой владельцы животных должны, среди прочего, регистрировать их в единой базе данных. Это должно затруднить существование нелегальных питомников. Однако часть экспертов утверждает, что более эффективными были бы строгие санкции.
«Каждый, кто покупает собаку или кошку, должен иметь возможность проверить в базе данных, внесены ли они в нее. В этот момент у нелегальных питомников возникнут проблемы», — пояснила докладчик и председатель комитета по сельскому хозяйству Европейского парламента Вероника Вреционова (ODS).

Страны-члены должны создать единую базу данных, которая будет связана с реестрами других стран ЕС. В Чехии сейчас работает несколько таких баз, некоторые из них платные.

«По моей информации, Палата ветеринарных врачей завершает выбор поставщика всей системы центрального реестра собак. А поскольку теперь Европа решила включить кошек, они также будут внесены в реестр», — прокомментировал министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL).

Обязательное чипирование кошек в нашей стране будет нововведением. В отличие от первоначального намерения, евродепутаты приняли поправку, и микрочипом должны быть помечены все кошки.

«В сельской местности, а зачастую и в городах многие кошки живут полудиким образом. Их либо кто-то кормит, либо у них нет определенного владельца. Я немного скептически отношусь к тому, что можно достичь состояния, когда все кошки будут иметь чип», — сказал пражский ветеринар Ян Мацек.

Чехия настаивает, чтобы обязательное чипирование ограничивалось только коммерческим разведением. Министры сельского хозяйства должны включиться в этот процесс летом. «Мы хотели бы, чтобы окончательный вариант был принят до конца 2025 года», — заявила Вреционова, добавив, что на внедрение будет отведено два года.

Изменения должны затронуть, например, интернет-объявления о продаже собак и кошек, через которые в ЕС продается 60% домашних животных. Под такими объявлениями должно появиться предупреждение, что животное — это не игрушка, а обязательство, которое изменит жизнь человека.
животные законы Евросоюз Чехия
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