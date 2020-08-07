Продавцы в некоторых чешских супермаркетах стали носить медицинские маски

Продавцы и другие сотрудники некоторых чешских магазинов по указанию руководства вновь стали носить медицинские маски. Для покупателей такое требование пока не введено.

Обязательное ношение средств защиты дыхательных путей уже введено в сети магазинов Billa и Makro. Все торговые сети соблюдают правила региональных гигиенических станций, в частности, на кассах установлены специальные перегородки из оргстекла. По словам представителей магазинов, они продолжают придерживаться более строгих мер гигиены, таких как частая уборка или наличие дезинфекции для клиентов и персонала.

«Медицинские маски носят наши сотрудники во всех магазинах. Эта мера действительна до дальнейшего уведомления, мы будем следить за текущей эпидемиологической ситуацией в Чешской Республике», — сказала пресс-секретарь Billa Гита Йилкова.

В магазинах Kaufland или Lidl ношение масок является обязательным для сотрудников только в определенных регионах. «В настоящее время маски используют сотрудники магазинов в Прахатице, Йиглаве и некоторых магазинах в Моравскосилезском крае», — сказала Ивета Барабашова, пресс-секретарь Lidl.

Источник: novinky.cz