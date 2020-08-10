В реке Сазава утонули два подростка

В воскресенье водолазы обнаружили тела двоих молодых людей в реке Сазава в Кутногорском районе. Подростков искали с четверга, 6 августа. Полиция нашла их в нескольких сотнях метров от лагеря в Собешине, где они остановились на ночлег.

«К сожалению, оба молодых человека были без признаков жизни. Их тела были найдены примерно в полукилометре от лагеря. Мы уже проинформировали родителей подростков о случившемся», — сказала пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.

Мальчики 15 и 16 лет пропали в ночь на 6 августа возле лагеря под Собешином. Об их исчезновении было объявлено в четверг вечером, предыдущие поисковые операции не увенчались успехом. В воскресенье в поисках приняли участие водолазы из Эльбского речного управления, судебно-медицинский эксперт и пожарные. Помимо водолазов, в поисках участвовали кинолог и вертолет. Они исследовали реку от места, где мальчиков видели последний раз, до города Чески-Штернберк.

8 августа полицейские также проводили поисковую операцию в районе Бенешов. Здесь в 7 августа пропал 56-летний мужчина, который пошел купаться в реке Сазава недалеко от кемпинга Цил. Спустя два часа тело мужчины было найдено водолазом на дне реки у кемпинга.

Сейчас полиция продолжает поиск гребца, который в субботу перевернулся на плотине на реке Лужнице в Драхове. Изначально искали двухотдыхающих 1983 и 1986 годов рождения. Старшего спасли, в стабильном состоянии медики доставили его в больницу. Младшего найти не удалось.

В субботу водолазы искали пропавшего молодого человека у Орлицкой преграды в районе города Писек. По словам свидетелей, мужчина вместе с друзьями прыгал с лодки в воду. Последний раз его видели в 50 метрах от плотины у кемпинга Радава 8 августа примерно в 16:00. Поиски пока не увенчались успехом.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz