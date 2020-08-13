В Остраве открыли Covid-центр, который сможет делать до 1000 тестов в день

При Университетской больнице Остравы открыт Covid Centrum. Таким образом, все точки отбора проб, информационный центр и лаборатория скоро будут объединены в одном месте.

«Новая лаборатория сможет делать до тысячи тестов в день, тогда как сейчас сотрудники лаборатории больницы проводят около 400 тестов», — сказал Йиржи Гаврлант, директор Университетской больницы Остравы.

«Информационный центр предоставит заинтересованным сторонам всю информацию о профилактике, проявлениях болезни и советы, как действовать, если вы подозреваете, что заразились коронавирусом. Сотрудники центра расскажут о работе системы “умного карантина” и приложении eRouška, которые помогают своевременно выявлять потенциально зараженных людей», — добавил он.

По словам руководителя больницы, система готова к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в Моравскосилезском крае. «Мы не драматизируем, но и не преуменьшаем риски. Мы предприняли определенные шаги, чтобы люди знали, куда обращаться в случае необходимости, чтобы они не боялись и жили спокойно», — сказал Гаврлант.

Желающие пройти тестирование на коронавирус могут прийти в Covid Centrum с 7 до 15 часов.

Источник: novinky.cz