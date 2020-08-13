Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.08
USD
22.02
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01d 27 °C
В Тишнове пассажирский поезд сошел с рельсов, эвакуировано 150 человек

В Тишнове пассажирский поезд сошел с рельсов, эвакуировано 150 человек

Марина Коханкова 980 0
В Тишнове 13 августа около девяти часов утра сошли с рельсов два последних вагона пассажирского поезда, который направлялся из Праги в Брно. В результате инцидента никто не пострадал. Пожарные эвакуировали из поезда 150 человек.
В Тишнове пассажирский поезд сошел с рельсов, эвакуировано 150 человек

Изначально служба спасения отправила на место происшествия четыре бригады, в том числе вертолет. «Мы общались с пассажирами, к счастью, медицинская помощь никому не потребовалась», — сказала Михаэла Ботова, пресс-секретарь спасательной службы Южно-Моравского края. 

Железнодорожная линия от Тишнова до Ржиконина временно закрыта. «В течение дня пассажирам нужно ожидать изменений на маршруте. Возможно, им придется совершать пересадки на альтернативный автобусный транспорт. Самой большой проблемой будет ремонт путей и возвращение поезда на рельсы», — сказала пресс-секретарь Чешских железных дорог Габриэла Новотна. Возобновление маршрута займет несколько дней. «Мы ищем экстренный способ скорейшего ввода пути в эксплуатацию», — заявили в Управлении железных дорог.

Размер ущерба пока не определен. Причины аварии выясняются, рассматриваются две версии: техническая неисправность или человеческий фактор.

За последние недели на чешских железных дорогах стало больше аварий. Наиболее трагической была июльская катастрофа поезда возле Пернинка в Карловарском крае, в результате которой два человека погибли и более 20 получили ранения.

Еще одна трагическая авария произошла в середине июля недалеко от города Чески-Брод, где пассажирский поезд врезался в грузовой состав. В аварии погиб машинист. Два дня назад товарный поезд столкнулся с локомотивом в Йиглаве. Никто не пострадал, однако ущерб оценивается в 7 млн крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Чешские железные дороги Чехия авария
Читайте
по теме 
В Чехии в результате столкновения двух поездов погибли два человека
07.07.2020 17:02 Общество
В Чехии в результате столкновения двух поездов погибли два человека
3474 0
После трехмесячного перерыва поезда снова начали ходить в Словакию
08.06.2020 11:49 Общество
После трехмесячного перерыва поезда снова начали ходить в Словакию
2821 0
Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда
01.06.2020 12:01 Общество
Из Чехии в Хорватию будут ходить прямые поезда
8715 0
Завершена капитальная реконструкция виадука Негрелли в Праге
29.05.2020 14:22 Общество
Завершена капитальная реконструкция виадука Негрелли в Праге
3650 2
Последние новости:
14
августа
При возвращении в Чехию из Испании придется сдавать тест на коронавирус
14.08.2020 16:23 Общество
При возвращении в Чехию из Испании придется сдавать тест на коронавирус
2538 1
Пункт тестирования на covid-19 на Вацлавской площади начал работу
14.08.2020 13:10 Общество
Пункт тестирования на covid-19 на Вацлавской площади начал работу
2141 2
Источники: на парковке в Ржичанах задержали российского дипломата при покупке боеприпасов
14.08.2020 11:15 Политика
Источники: на парковке в Ржичанах задержали российского дипломата при покупке боеприпасов
2061 1
По всей Чехии 14 августа будут выявлять нарушителей скоростного режима
14.08.2020 01:30 Общество
По всей Чехии 14 августа будут выявлять нарушителей скоростного режима
2226 1
В чешских водоемах для купания ухудшилось качество воды
14.08.2020 10:46 Общество
В чешских водоемах для купания ухудшилось качество воды
1620 1
40% чехов потеряли часть доходов из-за коронавируса
14.08.2020 09:07 Экономика
40% чехов потеряли часть доходов из-за коронавируса
1231 1
13
августа
Бабиш пообещал отмену обязательных тестов на covid-19 для въезда в Грецию
13.08.2020 14:16 Общество
Бабиш пообещал отмену обязательных тестов на covid-19 для въезда в Грецию
1346 0
Каждый десятый пассажир в пражском метро без маски получает штраф
13.08.2020 12:24 Общество
Каждый десятый пассажир в пражском метро без маски получает штраф
4331 0
В Остраве открыли Covid-центр, который сможет делать до 1000 тестов в день
13.08.2020 10:32 Общество
В Остраве открыли Covid-центр, который сможет делать до 1000 тестов в день
490 1
На выходных в Чехии сохранится жаркая погода
13.08.2020 09:05 Общество
На выходных в Чехии сохранится жаркая погода
968 0


Мобильная версия