Пункт тестирования на covid-19 на Вацлавской площади начал работу

Александра Кириченко 13:10 2141

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В пятницу, 14 августа, начал работу пункт для сдачи анализов на коронавирус на Вацлавской площади в Праге. Точка будет работать ежедневно с 8:00 до 18:00 и предназначена прежде всего для людей без симптомов, которым нужно сдать тест, например, для поездки за границу.