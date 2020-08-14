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При возвращении в Чехию из Испании придется сдавать тест на коронавирус

При возвращении в Чехию из Испании придется сдавать тест на коронавирус

Александра Кириченко 2538 1
Чехия c 24 августа уберет Испанию, за исключением Канарских островов, из списка безопасных стран с точки зрения риска заразиться коронавирусом. После этой даты чешские туристы по возвращении из Испании должны будут предоставить отрицательный тест на covid-19 или отправиться на карантин.
При возвращении в Чехию из Испании придется сдавать тест на коронавирус

Те же правила будут применяться к иностранцам, которые приезжают в Чехию из Испании, сообщили в Минздраве.

По информации ведомства, туристы, прибывающие из Испании начиная с 24 августа, должны будут обратиться в региональную гигиеническую станцию по месту жительства сразу после возвращения. Впоследствии им придется пройти тест на covid-19, который они оплатят сами, и сообщить гигиенистам о результате в течение 72 часов после въезда на территорию Чешской Республики.

«До тех пор эти люди будут обязаны носить средства защиты дыхательных путей. Их свободное передвижение также будет ограничено, — сообщили в министерстве. — Однако это не значит, что люди, возвращающиеся из Испании, не смогут пользоваться общественным транспортом и услугами такси».

Если прибывшие не пройдут тест, они будут помещены в карантин на две недели. Исключение сделают для тех, кто провел в Испании менее 12 часов, и для детей младше пяти лет: им не нужно сдавать анализ после возвращения из страны, и карантин их не ждет.

Тем временем Греция, как и обещал накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отменила необходимость для чехов предъявлять при въезде отрицательный тест на covid-19. Такое требование должно было вступить в силу 17 августа.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
коронавирус Туризм путешествие Испания
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