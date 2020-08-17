Число подтвержденных случаев covid-19 в Чехии превысило 20 тысяч

В Чешской Республике за 169 дней с начала эпидемии коронавирусом нового типа заразились более 20 000 человек. В воскресенье, 16 августа, был зарегистрирован 121 новый случай болезни, и их стало 20 012.

На данный момент вылечились почти 70% заболевших, и все же число пациентов остается рекордным — 5816. Скончались от коронавируса 397 человек.

Первые три случая заболевания covid-19 в Чехии были выявлены 1 марта. 21 марта количество пациентов превысило тысячу. Через 105 дней после начала эпидемии подтвержденных случаев было 10 000, а чтобы их стало 20 000, потребовалось еще 64 дня.

Больше всего людей с начала эпидемии заразилось в Моравскосилезском крае — около 5100. Далее следует Прага с 4367 случаями, на третьем месте Среднечешский край, где инфицировано 2277 человек.

Сейчас самый активный прирост заболеваемости наблюдается в районе Угерске-Градиште, где в последние семь дней инфицированы почти 34 человека на 100 000 жителей. Далее следуют Прага и Фридек-Мистек — 32 инфицированных на 100 000 жителей.

Источник: ceskenoviny.cz