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Депутаты одобрили обязательное дистанционное обучение в случае кризисной ситуации

Депутаты одобрили обязательное дистанционное обучение в случае кризисной ситуации

Александра Кириченко 145 0
Нижняя палата парламента в ускоренном режиме одобрила включение дистанционного обучения в Закон об образовании. Поправка к закону обязует детей участвовать в дистанционном обучении в рамках обязательного посещения школы.
Депутаты одобрили обязательное дистанционное обучение в случае кризисной ситуации

Формат дистанционного обучения в документе не прописан, школы должны закрепить его условия в своих уставах. Также они должны скорректировать методы оценки или освобождения от обучения, если ученик не может участвовать в нем, например, из-за болезни.

«Дети, школьники и студенты будут обязаны участвовать в дистанционном обучении, за исключением учеников начальных, художественных и языковых школ, для которых участие в дистанционном обучении останется добровольным», — заявил министр образования Роберт Плага.

Обязательное дистанционное обучение может быть введено в кризисной ситуации в соответствии с законом о кризисе или при закрытии школ по приказу Министерства здравоохранения или краевой гигиенической станции. Это касается не только пандемии коронавируса, но и любой другой кризисной ситуации.

Теперь законопроект предстоит одобрить сенату и подписать президенту.

Источник: novinky.cz и ceskenoviny.cz 

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Темы
школы Министерство образования коронавирус
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