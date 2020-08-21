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Чехия оставит Хорватию в списке «зеленых» стран

Чехия оставит Хорватию в списке «зеленых» стран

Александра Кириченко 1058 0
Чехия не будет отправлять в карантин людей, возвращающихся из Хорватии, отличие от Австрии и Словении, которые ввели такую меру. Испания, не считая Канарских островов, в свою очередь с 24 августа перемещается в список стран, опасных с точки зрения риска заразиться коронавирусом.
Чехия оставит Хорватию в списке «зеленых» стран

В связи с решением властей Словении жители этой страны, массово отдыхающие в Хорватии, будут стремиться вернуться домой до полуночи вторника, чтобы не попасть в карантин. Это приведет к большой нагрузке на пограничные переходы.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Смолек посоветовал чехам возвращаться из Хорватии после 24 августа, чтобы не попасть в пробки на магистралях, и напомнил, что по дороге из Хорватии нельзя останавливаться с ночевкой ни в Словении, ни в Австрии.

Германия также включила два региона Хорватии в «красный» список, поэтому оттуда массово уезжают немцы. Италия требует от вернувшихся из Хорватии негативный тест на covid-19, а Великобритания отправляет своих граждан на двухнедельный карантин.

Смолек сообщил, что, хотя в этой стране отмечается рост случаев заболевания, Чехия пока не планирует вводить обязательный карантин для возвращающихся из Хорватии или требовать от них негативный тест.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус путешествие Хорватия Испания Министерство иностранных дел
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