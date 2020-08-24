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24 августа — День независимости Украины

24 августа — День независимости Украины

Александра Кириченко 654 1
29 лет назад, 24 августа 1991 года, на внеочередном заседании Верховной Рады был принят Акт провозглашения независимости Украины. Поздравляем наших украинских читателей с днем рождения независимого государства!
24 августа — День независимости Украины

Стоит отметить, что изначально День независимости выпадал на другую дату. Верховная рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года. В тот же день парламент республики принял постановление «О дне провозглашения независимости Украины», который решили отмечать 16 июля. В июне следующего года этот праздничный день внесли в трудовой кодекс. Однако вскоре произошел августовский путч, целью которого было сохранить Советский Союз в прежнем виде, и в ответ на это Рада 24 августа 1991 года приняла Акт провозглашения независимости Украины с формулировкой «исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР».

1 декабря 1991 года граждане Украины поддержали провозглашение независимости на референдуме, а 20 февраля 1992 года Верховная рада перенесла празднование Дня независимости с 16 июля на 24 августа. Этот день считается годовщиной образования государства Украина в современном виде. И, конечно же, это официальный выходной.

З Днем Незалежності!

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праздники Украина
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