Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.11
USD
22.15
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04n 15 °C
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального

Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального

Марина Коханкова 772 1
Врачи клиники «Шарите» в Берлине считают, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Конкретное вещество, вызвавшее интоксикацию, пока не установлено.
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте берлинской клиники Charité. Алексей Навальный сейчас находится без сознания в отделении интенсивной терапии, но в настоящее время угрозы для его жизни нет, говорят немецкие врачи.

44-летний Навальный был госпитализирован 20 августа в больницу в Омске после того, как ему стало плохо во время авиаперелета в Москву. Самолет совершил экстренную посадку. Навальный без сознания был доставлен в больницу. Местные врачи заявили, что в крови оппозиционного политика нет следов яда. Они сначала отказались от транспортировки больного, заявив, что состояние пациента слишком тяжелое. Однако впоследствии, якобы после стабилизации состояния Навального, российские врачи разрешили перевезти его в берлинскую клинику. 22 августа немецкий самолет со специальным медицинским оборудованием доставил Навального на лечение в клинику Charité.

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
политика оппозиция Россия
Читайте
по теме 
МИД Чехии осудил приговор российскому историку Юрию Дмитриеву
23.07.2020 10:38 Политика
МИД Чехии осудил приговор российскому историку Юрию Дмитриеву
2410 0
Умер последний генеральный секретарь Чехословакии
15.07.2020 11:00 Политика
Умер последний генеральный секретарь Чехословакии
2181 0
В Праге против поправок в Конституцию РФ проголосовали 82% избирателей
02.07.2020 14:11 Политика
В Праге против поправок в Конституцию РФ проголосовали 82% избирателей
5674 0
Жители Праги смогли услышать отрывки из судебного процесса над Миладой Гораковой
26.06.2020 13:12 Политика
Жители Праги смогли услышать отрывки из судебного процесса над Миладой Гораковой
3710 0
Последние новости:
24
августа
Половина отделений Чешской почты перейдет на новый график работы
24.08.2020 13:25 Общество
Половина отделений Чешской почты перейдет на новый график работы
1347 1
Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды
24.08.2020 11:40 Экономика
Новые платные парковочные зоны появились в пражских районах Вршовице и Винограды
443 1
Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон
24.08.2020 10:32 Экономика
Правительство рассмотрит вопрос о единовременной выплате пенсионерам 6000 крон
674 1
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
24.08.2020 09:21 Общество
Чехи возвращаются из Хорватии, на границах образуются многочасовые пробки
3807 1
24 августа — День независимости Украины
24.08.2020 07:00 Общество
24 августа — День независимости Украины
654 1
22
августа
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
22.08.2020 21:28 Политика
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
2750 1
21
августа
Грузовик «потерял» при перевозке исторический танк
21.08.2020 17:50 Общество
Грузовик «потерял» при перевозке исторический танк
1413 0
Пражский терапевт выписывал рецепты на опиаты в обмен на деньги и алкоголь
21.08.2020 15:18 Общество
Пражский терапевт выписывал рецепты на опиаты в обмен на деньги и алкоголь
1847 0
На Новый год в Праге не будет ни салюта, ни видеопроекции
21.08.2020 13:00 Культура
На Новый год в Праге не будет ни салюта, ни видеопроекции
3807 0
В Чехии сегодня вспоминают события августа 1968 года
21.08.2020 11:08 Политика
В Чехии сегодня вспоминают события августа 1968 года
2331 0


Мобильная версия