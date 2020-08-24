Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального

Врачи клиники «Шарите» в Берлине считают, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Конкретное вещество, вызвавшее интоксикацию, пока не установлено.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте берлинской клиники Charité. Алексей Навальный сейчас находится без сознания в отделении интенсивной терапии, но в настоящее время угрозы для его жизни нет, говорят немецкие врачи.

44-летний Навальный был госпитализирован 20 августа в больницу в Омске после того, как ему стало плохо во время авиаперелета в Москву. Самолет совершил экстренную посадку. Навальный без сознания был доставлен в больницу. Местные врачи заявили, что в крови оппозиционного политика нет следов яда. Они сначала отказались от транспортировки больного, заявив, что состояние пациента слишком тяжелое. Однако впоследствии, якобы после стабилизации состояния Навального, российские врачи разрешили перевезти его в берлинскую клинику. 22 августа немецкий самолет со специальным медицинским оборудованием доставил Навального на лечение в клинику Charité.

Источник: novinky.cz