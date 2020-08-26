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Сильный ветер перевернул надувной замок в Хлумце, шестеро детей ранены

Сильный ветер перевернул надувной замок в Хлумце, шестеро детей ранены

Марина Коханкова 632 0
Шесть детей пострадали в парке развлечений в Хлумец-над-Цидлиноу. Аттракцион перевернулся из-за сильного ветра. Один ребенок получил серьезную травму.
Сильный ветер перевернул надувной замок в Хлумце, шестеро детей ранены

«В городе Хлумец-над-Цидлиноу мы расследуем падение надувного замка из-за сильных порывов ветра, несколько человек получили ранения», — сказала пресс-секретарь полиции Ева Прахаржова, добавив, что на место выехали спасатели.

По предварительным данным, шесть детей получили травмы. «Самому младшему ребенку три года, у него травма головы, его доставили в больницу самолетом. Остальные получили травмы средней или легкой степени тяжести», — рассказал доктор Анатоли Трухларж. Пострадавшим от трех до 17 лет. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
парк аттракционов Чехия погода спасатели дети
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