Программа UčíTelka возвращается на экраны чешского телевидения

Со вторника, 1 сентября, Чешское телевидение начнет показывать новые серии программы для школьников UčíTelka. Однако, в отличие от весны, когда были закрыты чешские школы, программа будет ориентирована не на дистанционное обучение, а на помощь детям при возвращении в школу.

UčíTelka будет выходить регулярно с понедельника по четверг в 13:00 на ČT2. Каждый день будет посвящен одному предмету, который изучают в начальной школе. Понедельник будет посвящен чешскому языку, вторник — математике, среда — человеку и его миру, а четверг — английскому языку. Уроки будут тематически следовать друг за другом.

Нововведением станет воскресная серия программы UčíTelka — кабинет, предназначенный в основном для учителей и родителей. Расширяется деятельность сайта ČT edu, услугами которого уже воспользовались более полумиллиона человек.

«Мы до сих пор не знаем, как пройдет осень в школах и во всех ли школах будет обучение в обычном режиме. Вот почему мы хотим быть готовыми предоставить детям и их родителям дополнительные возможности», — объясняет руководитель проекта Любош Роси.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz