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Туристам, вернувшимся из Хорватии после 7 сентября, грозит карантин

Туристам, вернувшимся из Хорватии после 7 сентября, грозит карантин

Марина Коханкова 80 0
До 7 сентября условия возвращения туристов из Хорватии не изменятся — людям, приезжающим в Чехию из этой страны, не нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Однако после этой даты существует риск того, что Хорватия окажется в красном списке, поэтому приезжающим придется или сдать тест или остаться в карантине.
Туристам, вернувшимся из Хорватии после 7 сентября, грозит карантин

Об этом заявил в четверг замглавы МИД Чехии Мартин Смолек. На актуальной карте, так называемом «светофоре», сейчас красными остаются только Румыния и Испания.

«Мы договорились с эпидемиологами, что условия поездки в Хорватию для Чешской Республики не изменятся до 7 сентября», — сказал министр иностранных дел Томаш Петржичек (ČSSD). Он добавил, что эти условия он хотел бы сохранить до середины сентября.

Смолек уточнил, что министерство действовало аналогично в отношении Испании, где сначала власти предупреждали об ухудшении ситуации, а затем поместили страну в красный список. Он также отметил, что основная причина, по которой Хорватия еще не включена в список, заключается в том, что в стране находится большое количество чехов, на которых эта мера может повлиять.

По словам главного гигиениста Ярмилы Ражовой, ситуация с распространением коронавируса в Хорватии ухудшается. Поэтому люди на отдыхе должны соблюдать усиленные меры гигиены, такие как мытье рук или ношение масок, и, прежде всего, избегать массовых акций.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Хорватии 74 инфицированных на 100 тысяч жителей, что примерно вдвое больше, чем в Чешской Республике. В настоящее время в Хорватии находятся от 70 до 80 тысяч чехов.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Хорватия Чехия туристы Туризм коронавирус
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