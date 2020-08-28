Великобритания включила Чехию в список стран с повышенным риском заражения covid-19

Начиная с 29 августа чехи, приехавшие в Великобританию, должны будут находиться на карантине 14 дней. Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

Карантин для путешественников из стран с высоким количеством заболевших призван замедлить распространение коронавирусной инфекции.

«Данные показывают, что нам нужно исключить Чешскую Республику, Ямайку и Швейцарию из нашего списка коридоров для путешествий, чтобы снизить количество случаев заражений коронавирусом», — говорится в заявлении Шаппса.

Великобритания обновляет свои списки безопасных и рискованных стран каждую неделю. Ранее карантинные ограничения были введены для туристов из Хорватии, Австрии, Испании, Франции, Нидерландов и Мальты.

Людям, которые не будут соблюдать карантин, грозит штраф в размере до 1000 фунтов стерлингов (около 29 400 крон)

В Великобритании 27 августа было зарегистрировано 1522 новых случая заражения коронавирусом, что является вторым по величине показателем с 12 июня. Согласно официальной статистике, от коронавируса в этой стране умерли 41477 человек. Общее количество заболевших с начала эпидемии превысило 330,3 тысячи человек.

Источник: lidovky.cz