Прага «пожелтела» на коронавирусной карте Чехии

Чешская столица станет единственным регионом, выкрашенным на карте республики в желтый (или оранжевый) цвет в соответствии с системой «светофор». Это связано с ростом числа заболевших covid-19 на 100 тысяч человек.

«Мы относим Прагу к «оранжевым» регионам с более высокой степенью риска, поскольку риск сейчас находится на нижней границе для оранжевого цвета», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех, отметив, что в связи с этим дополнительных ограничительных мер пока не вводится.

В то же время он посоветовал жителям и гостям Праги избегать массовых мероприятий, так как они чаще всего становятся очагами заражения. В частности, это касается вечеринок в клубах.

«Если ситуация продолжит обостряться, нам придется принять дополнительные меры, такие как более широкое ношение защитных масок или закрытие ночных клубов, баров, дискотек после полуночи», — добавил Войтех.

Что касается других регионов Чехии, на обновленном «светофоре» зеленым цветом отмечены Колин, Пршибрам, Брно-город и Ждяр-над-Сазавой, так как там тоже растет число заболевших.

Напомним, с 1 сентября независимо от цвета региона на «светофоре» маски необходимо носить в общественном транспорте, медицинских и социальных учреждениях, а также в различных государственных и муниципальных ведомствах.

Кроме того, вводится обязательное ношение средств защиты дыхательных путей в аэропорту имени Вацлава Гавела.

Источник: novinky.cz