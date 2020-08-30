Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев

Венгрия закроет свои границы для иностранцев как минимум на один месяц с 1 сентября, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в стране. «На данный момент все страны находятся в красной зоне стран высокого риска для нас», — заявил 28 августа глава аппарата правительства страны Гергей Гуляш.

Исключениями для передвижения иностранцев будут гуманитарный транзит, торговые и дипломатические маршруты или военные конвои.

«Граждане Венгрии, возвращающиеся из-за границы после этой даты, должны будут пройти 14-дневный карантин. Карантин прекращается после только после сдачи двух отрицательных тестов на covid-19», — сказал Гуляш.

27 августа в Венгрии было зафиксировано 132 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 10 апреля. «Большинство случаев было зарегистрировано после приезда людей из-за границы», — отметил Гуляш.

Всего в Венгрии с населением 9,7 млн человек зарегистрировано 5 511 инфицированных, из которых 3 750 вылечились и 614 человек болеют.

Источник: novinky.cz