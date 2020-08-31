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Минздрав рассказал, где вероятнее всего заразиться коронавирусом

Минздрав рассказал, где вероятнее всего заразиться коронавирусом

Марина Коханкова 1592 0
Министерство здравоохранения Чехии на основании данных, представленных системой «умного карантина», опубликовало карту мест, где люди чаще всего заражаются коронавирусом. Наиболее рискованными являются массовые мероприятия, например концерты и дискотеки.
Минздрав рассказал, где вероятнее всего заразиться коронавирусом

Помимо массовых мероприятий, заразиться коронавирусом можно при посещении баров, при пользовании общественным транспортом или занятии спортом в закрытых фитнес-центрах и спортзалах. Посещение ресторанов в закрытых помещениях, торговых центров, кинотеатров или театров, а также учебных заведений и салонов красоты относится к средней степени риска. Низкая вероятность заражения коронавирусом у тех, кто гуляет с собакой, работает дома, заказывает еду с собой в ресторане или пользуется услугами автозаправочной станции.

В воскресенье, 30 августа, в Чехии было зафиксировано 274 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составило 24 367 человек, из них 17 547 поправились. 423 человека умерли от болезни.
 
Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия концерт рестораны школы работа
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