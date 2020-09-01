С 1 сентября вступают в силу новые правила ношения медицинских масок в Чехии

Во вторник, 1 сентября, вступили в силу новые правила ношения средств защиты дыхательных путей, введенные Минздравом в рамках мер против распространения коронавируса. Медицинские маски будут обязательными в медицинских и социальных учреждениях, общественном транспорте, а также в аэропорту, на вокзалах или избирательных участках.

Фото: ČTK

Первоначально министерство объявило, что ношение масок будет обязательным в школах, магазинах, парикмахерских, салонах красоты и ресторанах. Однако уже на следующий день правила были изменены.

С начала сентября ношение средств защиты носа и рта станет обязательным в медицинских и социальных учреждениях, общественных и административных зданиях, общественном транспорте, а также на избирательных участках. Кроме того, носить маски нужно будет в вестибюлях станций метро, а также в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела и во всех внутренних помещениях вокзалов. Что касается школ, ношение масок не является обязательным, однако директора учебных заведений приняли профилактические меры самостоятельно. В частности, во многих пражских школах с 1 сентября дети должны будут носить средства защиты рта и носа везде, кроме класса.

Медицинские маски также будут обязательными на массовых мероприятиях в закрытых помещениях, если число участников превышает 100 человек.

Обязательный карантин также будет сокращен с 1 сентября. Минимальный период изоляции для людей с положительным тестом на коронавирус и карантинные меры для тех, кто контактировал с инфицированным, будет составлять 10 дней вместо двух недель.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz