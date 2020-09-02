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1 сентября в Чехии было зарегистрировано 503 новых случая заболевания covid-19

1 сентября в Чехии было зарегистрировано 503 новых случая заболевания covid-19

Марина Коханкова 1285 0
Во второй раз с момента начала пандемии ежедневное увеличение числа новых случаев в Чешской Республике превысило пятьсот. Во вторник, 1 сентября, было зарегистрировано 503 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2, сообщило Министерство здравоохранения Чехии.
Фото: Jakub Plíhal
1 сентября в Чехии было зарегистрировано 503 новых случая заболевания covid-19

Общее количество зараженных коронавирусом составило 25 117 человек, из которых 425 умерли. Сейчас болеют 6576 человек.

Наибольший рост числа инфицированных наблюдается в регионе Годонин, где за последние семь дней зарегистрирован 61 случай заболевания covid-19 на 100 тысяч жителей. Далее следует Прага (46 случаев на 100 тысяч жителей), более 40 случаев на 100 тысяч человек фиксируется в районах Тршебич и Мельник.

У большинства людей болезнь протекает в легкой форме, но в последнее время количество госпитализированных растет. По данным на первый день сентября, в больнице находились 166 человек с covid-19, что является максимальным показателем с 11 мая. 34 из них — в тяжелом состоянии.

Источник: novinky.cz 

 

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Темы
коронавирус Чехия
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