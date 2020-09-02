Кукурузные лабиринты в Чехии привлекают тысячи туристов

В этом году в девяти местах по всей Чешской Республике кукурузные поля превратились в лабиринты, в которых будет интересно провести время и взрослым, и детям.

Один из таких лабиринтов протяженностью около трех километров расположен недалеко от города Славонин в Оломоуцком крае. Ежедневно кукурузные поля посещают около сотни человек, в основном это семьи с детьми.

Популярностью пользуются лабиринты, где посетители ищут места с QR-кодами и с помощью смартфона стараются как можно быстрее выбраться наружу. Обычно им удается сделать это за час, но некоторые бродят по кукурузным лабиринтам и более трех часов.

Сеть лабиринтов на кукурузных полях, каждое из которых имеет площадь больше футбольного поля, действует в Чешской Республике уже четвертый год и в этом году стала настоящим феноменом. В прошлом году таких лабиринтов было 11, и их посетило около 120 тысяч человек. «С каждым годом их становится все больше. Я думаю, главное, что привлекает, — это прогулка на природе и связанное с ней веселье», — сказал Радек Скацел, глава национальной сети лабиринтов. Он добавляет, что вести переговоры с фермерами об использовании их кукурузных полей для строительства лабиринтов бывает довольно сложно.

Источник: novinky.cz

