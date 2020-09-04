Чехия разработает новые правила карантина в школах

Минздрав сегодня планирует утвердить единый порядок объявления карантина в школах из-за covid-19. Согласно приказу, на карантин будет помещаться только инфицированный школьник при условии, что в классе носят маски и респираторы. В этом случае не пришлось бы закрывать целые классы или школы.

Об этом заявил сегодня на семинаре по телемедицине правительственный уполномоченный по исследованиям в области здравоохранения Роман Примула.

«Если ребенок из класса, в котором используются маски или респираторы, попадет на карантин, остальные не пойдут. Мы будем считать, что здесь нет никакого риска», — сказал Примула.

В Чехии все больше школ, которые прекратили обучение из-за распространения коронавирусной инфекции или полностью закрылись. По данным Минобразования, таких школ в республике более двадцати, несколько из них — в Праге. По словам министра образования Роберта Плаги, необходимо, чтобы санитарно-гигиенические станции действовали единообразно и не перекладывали ответственность на руководство школ.

В последние дни в Чехии ежедневно фиксируется рекордное количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В среду было зарегистрировано 650 новых случаев, в четверг — 680.

Источник: novinky.cz

