В Праге возвращают обязательное ношение масок в магазинах

Также с 9 сентября заведения общепита в Праге будут закрыты с 00:00 до 06:00. Данная мера не распространяется на продажу еды навынос.
Требование носить маски в учебных заведениях с 14 сентября касается начальных, средних и высших школ. На детские сады они не распространяются. Маски не требуется носить в учебных классах и аудиториях, а также в спортивных залах.
В Праге и по всей Чехии по-прежнему действует обязанность носить маски во всех видах общественного транспорта, в медицинских и социальных учреждениях, на почте, избирательных участках, на мероприятиях в закрытых помещениях с участием от 100 человек.
Источник: novinky.cz