Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.57
USD
22.43
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04d 19 °C
На следующей неделе в Чехии будет жарко

На следующей неделе в Чехии будет жарко

Марина Коханкова 589 0
Лето вернется в Чехию на следующей неделе. Днем ​​максимальная температура воздуха составит 30°C, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
На следующей неделе в Чехии будет жарко

В четверг будет преимущественно пасмурно, возможны осадки. Днем столбик термометра покажет от 19 до 23°C. В пятницу ожидается переменная облачность, ночью температура воздуха опустится до 10-14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 21-24 градусов Цельсия.

«В субботу в Чешскую Республику придет слабый холодный фронт. Днем будет переменная облачность, вечером возможны дожди или грозы», — сказала Гонсова. Температура воздуха днем составит от 23 до 27 градусов тепла. В воскресенье будет ясно, ночные минимумы и дневные максимумы температур останутся на значениях предыдущего дня.

В понедельник, 14 сентября, синоптики обещают ясную погоду, ночью будет от 11 до 15 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 26-30°C. Примерно такая же погода ожидается во вторник и среду.

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
Метеорологи выдали предупреждение о сильных грозах
28.08.2020 15:24 Общество
Метеорологи выдали предупреждение о сильных грозах
5508 0
Сильный ветер перевернул надувной замок в Хлумце, шестеро детей ранены
26.08.2020 15:18 Общество
Сильный ветер перевернул надувной замок в Хлумце, шестеро детей ранены
1637 1
Метеорологи предупредили о сильном ветре в Чехии
26.08.2020 09:40 Общество
Метеорологи предупредили о сильном ветре в Чехии
1461 1
В пятницу в Чехии ожидается экстремальная жара
20.08.2020 11:45 Общество
В пятницу в Чехии ожидается экстремальная жара
3340 0
Последние новости:
10
сентября
Исследование: денежное пособие следует выдать семьям с детьми, а не пенсионерам
10.09.2020 13:33 Экономика
Исследование: денежное пособие следует выдать семьям с детьми, а не пенсионерам
296 0
Авиакомпания ČSA отменила рейсы в Будапешт, Лондон, Хельсинки и Франкфурт
10.09.2020 10:53 Экономика
Авиакомпания ČSA отменила рейсы в Будапешт, Лондон, Хельсинки и Франкфурт
643 0
Людям старше 60 лет выдадут респиратор и пять медицинских масок
10.09.2020 09:46 Общество
Людям старше 60 лет выдадут респиратор и пять медицинских масок
739 0
09
сентября
Бабиш: зараженные могли бы сами отслеживать свои контакты
09.09.2020 15:58 Общество
Бабиш: зараженные могли бы сами отслеживать свои контакты
1714 1
Германия и Бельгия внесли Прагу в список эпидемиологически опасных районов
09.09.2020 13:31 Общество
Германия и Бельгия внесли Прагу в список эпидемиологически опасных районов
6140 0
С 10 сентября медицинские маски нужно будет обязательно носить в закрытых помещениях по всей Чехии
09.09.2020 10:54 Общество
С 10 сентября медицинские маски нужно будет обязательно носить в закрытых помещениях по всей Чехии
3929 0
В Чехии возле Домажлиц поезд столкнулся с техническим составом, ранены более 20 человек
09.09.2020 08:59 Общество
В Чехии возле Домажлиц поезд столкнулся с техническим составом, ранены более 20 человек
997 0
В Чехии за один день выявлено 1164 новых случая заболевания коронавирусом
09.09.2020 08:12 Общество
В Чехии за один день выявлено 1164 новых случая заболевания коронавирусом
3273 1
08
сентября
Миллиардер Комарек купил пианино и рояли Petrof после отказа Китая от сделки
08.09.2020 14:47 Общество
Миллиардер Комарек купил пианино и рояли Petrof после отказа Китая от сделки
1650 0
«Карту водителя» в октябре будут рассылать по почте
08.09.2020 13:24 Общество
«Карту водителя» в октябре будут рассылать по почте
1787 0


Мобильная версия