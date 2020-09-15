Чешская семья пыталась незаконно вывезти 665 кг золота и серебра

Чешская семья хотела переправить через Австрию более 665 килограммов золота и серебра. Таможенники нашли драгоценные металлы в личном автомобиле на западе страны.

Как сообщила австрийская газета Heute, чехи явно хотели избежать уплаты таможенных пошлин, и теперь им придется заплатить крупный штраф. Австрийские власти задержали семью на австрийско-швейцарском пограничном переходе Фелдкирх-Волфурт. Сначала таможенники обнаружили в багажнике явно перегруженного автомобиля 707 серебряных слитков весом 662 килограмма. При осмотре сумки дочери они нашли 74 золотых слитка общим весом 3,25 килограмма.

При этом путешественники сообщили, что забрали в Лихтенштейне только 4000 евро и направляются в Цюрих, однако сотрудники таможенной службы им не поверили.

Таможенники предполагают, что семья хотела перевезти в Чехию драгоценные металлы стоимостью 700 тысяч евро (почти 18,7 млн крон), не уплачивая импортную пошлину в размере 96 700 евро (около 2,6 млн крон).

Согласно Heute, чехам теперь грозит огромный штраф, поскольку товары на сумму более 10 тысяч евро подлежат декларации.

Источник: ceskenoviny.cz