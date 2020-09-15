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ÚZIS: число R растет, существует риск широкого распространения болезни

ÚZIS: число R растет, существует риск широкого распространения болезни

Марина Коханкова 1300 0
Один инфицированный covid-19 в Чешской Республике заражает более одного человека. По данным Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS), репродуктивное число, так называемое число R, составляет 1,59 и уже можно говорить о риске широкого экспоненциального распространения инфекции.
ÚZIS: число R растет, существует риск широкого распространения болезни

«Репродуктивное число по состоянию на 12 сентября составляет 1,59. Это значение значительно выше 1,0. Таким образом, каждый инфицированный передает болезнь более чем одному человеку и по всему региону наблюдается рост с началом значительной экспоненциальной тенденции», — говорится в сообщении ÚZIS.

Согласно ÚZIS, показатели варьируются от региона к региону, но везде превышает 1,0. По сравнению с предыдущими неделями, когда значительного увеличения числа R не проявилось, это существенное изменение. «В настоящее время мы можем говорить о риске широкого экспоненциального распространения», — заявили в институте.

Значение числа R в основном определяется инфекционностью, частотой личных контактов и временем, в течение которого инфицированный человек может распространять болезнь, прежде чем он будет помещен в карантин или изолирован.

До введения государственных мер в марте число R превышало 2. На прошлой неделе число R составляло 1,35, и, по словам директора ÚZIS Ладислава Душека, это все еще было контролируемым распространением болезни, «линейным, а не экспоненциальным».

Репродуктивное число — относительно сложный показатель, который указывает на количество других людей, заразившихся напрямую от одного пациента. Если значение больше 1, это означает, что инфицированный заражает более одного человека. На число R большое влияние оказывают локальные очаги и система тестирования.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия статистика
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