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Число школ, частично или полностью прекративших свою работу из-за covid-19, достигло 247

Число школ, частично или полностью прекративших свою работу из-за covid-19, достигло 247

Марина Коханкова 909 0
Количество школ в Чехии, которые полностью или частично закрылись из-за коронавируса, растет. В то время как в начале учебного года министр образования Роберт Плага сообщил о двадцати школах, которые не открылись из-за распространения инфекции, по состоянию на пятницу, 11 сентября, 247 школ были помещены на карантин. Большинство из них находится в Среднечешском крае.
Число школ, частично или полностью прекративших свою работу из-за covid-19, достигло 247

По данным Министерства образования, в Чешской Республике около 11 тысяч детских садов, начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений. Их посещают около 1,8 млн детей и подростков, которых обучают около 169 тысяч учителей.

Согласно статистике Минздрава, в пятницу, 11 сентября, были закрыты 39 школ, большинство из них в Среднечешском крае (10). Семь были закрыты в Пльзеньском крае, шесть — в Либерецком, по три — в Злинском и Южно-Моравском краях. Еще в 208 школах преподавание было ограничено по крайней мере в одном классе. Большинство таких учебных заведений, опять же, относится к Среднечешскому краю (55).

Согласно методике Минздрава, школы должны быть закрыты гигиенистами, если более 30% учителей и учеников заболели covid-19 или находятся на принудительном карантине. Если школа не находится на карантине, родители не имеют права на пособие по уходу. 

Источник: ceskenoviny.cz

 

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школы Чехия коронавирус
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