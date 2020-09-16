Чехия введет дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса

С 18 сентября Чехия планирует ввести новые ограничительные меры, цель которых — предотвратить распространение коронавируса в стране. В частности, будет ограничено количество участников различных акций: продавать билеты на концерты и другие массовые мероприятия можно будет только на сидячие места.

Об этом заявил в среду министр здравоохранения Адам Войтех.

«Нам придется предпринять дальнейшие действия, вероятно, с пятницы. На массовых мероприятиях больше нельзя будет продавать билеты для посетителей стоя, всегда должно быть место, где можно сесть», — сказал Войтех. Подробнее о новых мерах Минздрав расскажет на пресс-конференции 17 сентября.

То, что ситуация плохая, признает и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. «Новые случаи заболевания прирастают огромными темпами. Хочу отметить, что, если дневной прирост останется на таком же уровне, в конце месяца будет 30 тысяч заболевших. Это почти вдвое больше, чем сейчас», — сказал он на пленарном заседании в парламенте.

«Нам нужно еще раз убедить наших граждан, что эта болезнь не шутка. Боюсь, что мы можем очень быстро оказаться в ситуации, которая была весной в Италии или сейчас в Израиле», — предупредил он.

«Правительство недооценило ситуацию. Мы седьмая страна в Европе, которая меньше всех тестирует людей на коронавирус. Нельзя прятать голову в песок, с ситуацией нужно бороться», — добавил глава парламентского клуба от партии «Пираты» Якуб Михалек.

Источник: novinky