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В пражских школах могут обязать детей носить маски и в классе

В пражских школах могут обязать детей носить маски и в классе

Марина Коханкова 451 0
Школьников в регионах, отмеченных оранжевым (желтым) цветом на интерактивной карте Министерства здравоохранения, могут обязать носить средства защиты дыхательных путей в школе на протяжении всего периода обучения, в том числе и в классе.
Фото: Lucie Hochmanová
В пражских школах могут обязать детей носить маски и в классе

Об этом заявил эпидемиолог Роман Примула. По его словам, школы пока закрывать не планируется. «В настоящее время будут предприняты все усилия, чтобы оставить школы открытыми, но в оранжевых зонах рассматривается вопрос о введении обязательного ношения масок в классах», — сказал он.

Прага относится к регионам, где самое высокое количество заболевших на 100 тысяч жителей (141), на втором месте — Угерске-Градиште (134 случая на 100 тысяч жителей), на третьем и четвертом — Пльзень (129) и Бероун (123). В целом в республике сейчас болеют коронавирусом 15 807 человек, 333 из них находятся в больнице. От болезни умерло 476 человек.
 
Источник: novinky.cz

 

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Темы
школы Чехия коронавирус
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