Около 75% зараженных covid-19 не имеют симптомов болезни

Репродуктивное число сейчас составляет 1,6. В такой ситуации до конца сентября в республике будет около 70 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. При позитивном прогнозе инфицированных будет около 44 тысяч, добавил Душек.
С 18 сентября обязательное ношение средств защиты дыхательных путей вводится во всех чешских школах (не только в Праге) — как в местах общего пользования, так и в классах. Исключение составляют ученики младших классов (первая ступень начальной школы). Школы также будут ограничивать проведение массовых мероприятий, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Он также заявил, что в выходные большинство регионов Чехии будут включены в зону второй степени риска на интерактивной карте (на карте такие регионы выделены оранжевым цветом).
Источник: seznamzpravy.cz