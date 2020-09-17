Около 75% зараженных covid-19 не имеют симптомов болезни

Более 75% зараженных covid-19 не имеют признаков болезни или имеют только легкие симптомы. У менее чем 1% наблюдаются серьезные осложнения, в больницы сейчас поступают около 30 пациентов с covid-19 ежедневно. Об этом сообщил руководитель Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.

Репродуктивное число сейчас составляет 1,6. В такой ситуации до конца сентября в республике будет около 70 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. При позитивном прогнозе инфицированных будет около 44 тысяч, добавил Душек.

С 18 сентября обязательное ношение средств защиты дыхательных путей вводится во всех чешских школах (не только в Праге) — как в местах общего пользования, так и в классах. Исключение составляют ученики младших классов (первая ступень начальной школы). Школы также будут ограничивать проведение массовых мероприятий, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Он также заявил, что в выходные большинство регионов Чехии будут включены в зону второй степени риска на интерактивной карте (на карте такие регионы выделены оранжевым цветом).

Источник: seznamzpravy.cz