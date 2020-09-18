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73% чехов считают covid-19 серьезным заболеванием

73% чехов считают covid-19 серьезным заболеванием

Марина Коханкова 449 0
Почти три четверти жителей Чешской Республики считают covid-19 серьезным заболеванием, борьба с которым требует усилий всего общества, чтобы свести к минимуму риск заражения. При этом 35% респондентов не считают коронавирус серьезной угрозой для здоровья и полагают, что введенные ограничения слишком жесткие.
Фото: ČTK
73% чехов считают covid-19 серьезным заболеванием

С другой стороны, 58% людей в Чехии не считают введенные ограничительные меры излишними — такие данные были получены в ходе опроса, проведенного агентством ppm factum. Чаще эти меры поддерживают люди в возрасте 60 лет и старше. 

«Противоположное мнение, как правило, встречается у мужчин и молодых людей в возрасте до 29 лет. Уровень образования здесь не играет существенной роли», — отмечают авторы исследования.

Семь из десяти чехов считают медицинские маски эффективным средством против распространения болезни. Около 25% не согласны с ношением средств защиты дыхательных путей.

В опросе, проведенном в период с 28 августа по 10 сентября, участвовали 1033 респондента в возрасте 15 лет и старше.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Опрос общественного мнения коронавирус Чехия
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