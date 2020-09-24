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Германия включила Чехию в список опасных стран (кроме двух регионов)

Германия включила Чехию в список опасных стран (кроме двух регионов)

Марина Коханкова 3262 0
За исключением Усти-над-Лабем и Моравскосилезского региона Германия с 23 сентября считает Чехию страной с высоким риском заражения коронавирусом. Границы между двумя государствами остаются открытыми, но необходимо соблюдать более строгие карантинные меры, штраф за нарушение которых составляет несколько тысяч евро.
Фото: ČTK
Германия включила Чехию в список опасных стран (кроме двух регионов)

Вскоре после публикации обновленного списка стран с повышенным уровнем риска Министерство иностранных дел Германии вынесло предупреждение против поездок в эпидемически неблагополучные районы Чешской Республики. «В связи с большим количеством инфицированных мы предостерегаем от срочных и туристических поездок в Чешскую Республику, за исключением Усти-над-Лабем и Моравскосилезского края», — говорится в сообщении МИД.

Основным критерием включения в список стран с повышенным уровнем риска заражения коронавирусом является показатель более 50 инфицированных на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Жители районов, определенных как опасные, могут продолжать поездки в Германию, однако, чтобы пересечь границу, они должны предъявить негативный тест на наличие covid-19 не старше 48 часов. Если теста нет, они должны находиться в карантине и сдать анализ в течение 72 часов в Германии. Если коронавирус не обнаружен, карантин прекращается.

С 1 октября эти правила изменятся: теста при въезде в страну уже будет недостаточно, потребуется изоляция, которая может закончиться не ранее чем через пять дней на основании отрицательного анализа. Исключение составляют водители грузовиков и люди, которые работают в приграничных районах, если у них нет признаков заболевания.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус Германия Чехия туристы
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