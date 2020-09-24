Из реки Бечва выловили десятки тонн отравленной рыбы

По предварительным оценкам, ущерб от загрязнения составит миллионы крон. По мнению экспертов, после заражения река «осталась мертвой». Рыбаки считают, что количество мертвой рыбы в Бечве еще не окончательное.
Пока неясно, какое вещество попало в реку, Чешская экологическая инспекция пока не располагает этой информацией. Если при анализе воды не будет выявлена причина загрязнения, будет сложно найти виновника.
Оломоуцкий край хочет помочь рыбакам. «Как только станет известен ущерб, мы обсудим возможности оказания помощи пострадавшим рыболовным угодьям», — сказал губернатор Ладислав Оклештек. Профессиональные пожарные и волонтеры помогают собирать мертвую рыбу. По словам экспертов, облако опасного вещества, которое двигалось в потоке, уже исчезло. «Хорошая новость в том, что живущим у реки Бечва больше не нужно беспокоиться о загрязненной воде. На данный момент для них нет опасности», — заявил заместитель губернатора края Петр Врана.
Неизвестное вещество попало в Бечву на границе Злинского и Оломоуцкого краев в воскресенье. По данным Чешской экологической инспекции, экологические катастрофы с такой массовой гибелью рыб происходят очень редко, примерно раз в десять лет.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz