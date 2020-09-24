Из реки Бечва выловили десятки тонн отравленной рыбы

По данным на 24 сентября, рыбаки доставили на перерабатывающий завод 20 тонн отравленной рыбы, выловленной из реки Бечва. Источник загрязнения и вещество, вызвавшее экологическую катастрофу, пока неизвестны.

По предварительным оценкам, ущерб от загрязнения составит миллионы крон. По мнению экспертов, после заражения река «осталась мертвой». Рыбаки считают, что количество мертвой рыбы в Бечве еще не окончательное.

Пока неясно, какое вещество попало в реку, Чешская экологическая инспекция пока не располагает этой информацией. Если при анализе воды не будет выявлена ​​причина загрязнения, будет сложно найти виновника.

Оломоуцкий край хочет помочь рыбакам. «Как только станет известен ущерб, мы обсудим возможности оказания помощи пострадавшим рыболовным угодьям», — сказал губернатор Ладислав Оклештек. Профессиональные пожарные и волонтеры помогают собирать мертвую рыбу. По словам экспертов, облако опасного вещества, которое двигалось в потоке, уже исчезло. «Хорошая новость в том, что живущим у реки Бечва больше не нужно беспокоиться о загрязненной воде. На данный момент для них нет опасности», — заявил заместитель губернатора края Петр Врана.

Неизвестное вещество попало в Бечву на границе Злинского и Оломоуцкого краев в воскресенье. По данным Чешской экологической инспекции, экологические катастрофы с такой массовой гибелью рыб происходят очень редко, примерно раз в десять лет.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz



