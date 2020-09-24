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В чешском заповеднике Миловице появились редкие виды птиц

В чешском заповеднике Миловице появились редкие виды птиц

Марина Коханкова 395 0
Еще один охраняемый вид птиц — золотистые щурки — появился в заповеднике Миловице, где живут дикие лошади и бизоны. По данным орнитологов, в последнее время золотистые щурки гнездятся в основном в Южной Моравии, а в других регионах встречаются очень редко.
В чешском заповеднике Миловице появились редкие виды птиц

«Однако в последние годы они появились и в других регионах Чешской Республики, возможно, из-за изменения климата», — рассказал Милослав Йирко из Биологического центра Академии наук в городе Ческе-Будеевице.

В заповеднике Миловице орнитологи впервые наблюдали золотистых щурок в 2017 году, но в этом году их значительно больше. Основная пища этих птиц — насекомые, на которых они могут охотиться в полете.

«200 гектаров цветущих лугов, которые были восстановлены за счет выпаса крупных копытных животных, увеличивают как видовое разнообразие, так и общее количество насекомых, которые в противном случае исчезают из природы. То же самое и с видами птиц, которые питаются насекомыми», — рассказали экологи.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
Чехия животные
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