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Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек

Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек

Марина Коханкова 832 0
Министр здравоохранения Роман Примула рассматривает возможность ограничения количества участников массовых акций и любых других мероприятий до 10–20 человек. Об этом он заявил в воскресенье на телеканале Prima. По его словам, также будет обсуждаться переход средних школ на дистанционное обучение.
Фото: Michal Růžička, MAFRA
Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек

«От десяти до двадцати человек», — ответил Примула на вопрос, каким должно быть максимальное количество людей, собирающихся на различные акции. «Будут исключения, например, для свадеб, где может быть 30 человек», — добавил он. О соответствующих мерах Минздрав намерен объявить 30 сентября.

По словам министра здравоохранения, эти ограничения необходимы для снижения так называемого репродуктивного числа R до 1,26 (сейчас этот показатель составляет 1,29).

«Несомненно, мы берем пример с других стран, но пойдем своим путем. Какие-то меры зарубежных государств, безусловно, будут применены и в нашей стране», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в Чехии такие же условия, как в Великобритании, где разрешено встречаться только шести людям.

Примула также заявил, что, хотя он не намерен закрывать начальные школы, будет обсуждаться вопрос введения дистанционного обучения в средних школах как минимум на месяц. Исключение могут сделать для студентов первого курса.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Министерство здравоохранения коронавирус Чехия
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