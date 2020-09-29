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Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек

Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек

Марина Коханкова 812 0
С 18 сентября доступна новая версия мобильного приложения eRouška, предупреждающая пользователя о возможном контакте с зараженным человеком. По данным системы «умного карантина» (Chytrá karanténа), за неделю обновленное приложение в Чехии скачали более 500 тысяч человек.
Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек

«Приложение eRouška скачали 500 тысяч раз. Спасибо всем, кто защищает других, устанавливая приложение. И, пожалуйста, порекомендуйте его другим», — заявили в Twitter разработчики.

При этом первую версию приложения за пять месяцев скачали всего 270 тысяч человек. Однако исходная программа работала совершенно иначе. Если первая версия была создана как помощник эпидемиологам в поиске контактов, новая версия представляет собой систему анонимного оповещения граждан.

При положительном тесте на коронавирус человек получит уникальный код, который при вводе в приложение позволит отправлять предупреждения на все устройства, обнаруженные телефоном поблизости. Люди будут предупреждены о том, что они были в непосредственной близости от инфицированного, и проинструктированы, как действовать дальше. При этом они не получат личных данных инфицированного. 

Приложение использует Bluetooth LE и протокол Apple/Google для определения близости устройств с установленной eRouška. Протокол записывает, с какими другими телефонами контактировал мобильный владельца приложения. Он не хранит личные данные, а только записывает время, расстояние и анонимный идентификатор. 
 
Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия мобильный телефон интернет
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