Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.09
USD
23.09
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
03d 16 °C
Примула объяснил депутатам, почему в Чехии необходимо чрезвычайное положение

Примула объяснил депутатам, почему в Чехии необходимо чрезвычайное положение

Марина Коханкова 3417 0
Министр здравоохранения Роман Примула 30 сентября выступил перед депутатами чешского парламента, чтобы объяснить, почему в Чехии с 5 октября необходимо ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Примула объяснил депутатам, почему в Чехии необходимо чрезвычайное положение

«Мы находимся в ситуации, которая не развивается благоприятно, — сказал он. — Мы приближаемся к цифрам, которые начинают ограничивать возможности нашей системы здравоохранения». Он уточнил, что на данный момент в больницах больше нет свободных мест и в случае дальнейшего роста количества инфицированных covid-19 эта ситуация будет отражаться на других пациентах.

Меры, которые Роман Примула хочет принять в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в основном касаются ограничений на участие в культурных, спортивных и других массовых акциях. По его мнению, с понедельника ограничение на количество людей на мероприятиях в помещении должно составлять 10 человек, в акциях на улице — до 20 человек. Будет запрещено проведение крупных концертов, спортивные мероприятия будут проходить без участия зрителей. С 5 октября планируется ввести дистанционное обучение в средних школах, а также ограничить занятия пением и физкультурой в начальных школах и занятия в кружках. Ограничения будут действовать в течение 14 дней. «Нам необходимо стабилизировать ситуацию», — сказал Примула.

Оппозиция не согласна с введением чрезвычайного положения в стране. Действия правительства члены оппозиционных партий подвергли критике. 

«Объявление осенью чрезвычайного положения — это не что иное, как неудача правительства и недооценка ситуации. За это несет ответственность премьер-министр. Людей сурово наказывают за происходящее», — сказала председатель партии TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова.
 
Глава партии SPD Томио Окамура вновь раскритиковал кабинет министров за то, что не был составлен четкий план, при каком количестве инфицированных будут вводиться те или иные меры. «Правительство не только не сделало этого, но и не пыталось. Он просто хочет объявить чрезвычайное положение», — заявил он в ходе дебатов в парламенте.

«Давайте вернемся к началу июня. Тогда мы призвали правительство сказать, насколько оно готово ко второй волне. Премьер посмеялся над нами, сказав, что мы пугаем граждан», — сказал руководитель парламентского клуба ODS Збынек Станюра.

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Парламент ЧР Министерство образования Министерство здравоохранения Чехия коронавирус школы дети
Читайте
по теме 
Парламент Чехии принял закон об отмене налога на приобретение недвижимости
16.09.2020 11:28 Экономика
Парламент Чехии принял закон об отмене налога на приобретение недвижимости
4369 0
В первом чтении принят законопроект о едином налоге для самозанятых
11.07.2020 11:01 Экономика
В первом чтении принят законопроект о едином налоге для самозанятых
2415 0
Депутаты утвердили компенсации от государства людям, которые работают по контракту
10.07.2020 13:33 Экономика
Депутаты утвердили компенсации от государства людям, которые работают по контракту
2870 0
НДС на гостиничные услуги и культурные мероприятия снизят до 10%
16.06.2020 17:15 Экономика
НДС на гостиничные услуги и культурные мероприятия снизят до 10%
1380 0
Последние новости:
30
сентября
С 5 октября в Чехии вводится чрезвычайное положение
30.09.2020 16:11 Общество
С 5 октября в Чехии вводится чрезвычайное положение
3683 0
В чешские магазины поступило 12 тысяч упаковок испанской колбасы с сальмонеллой
30.09.2020 12:47 Общество
В чешские магазины поступило 12 тысяч упаковок испанской колбасы с сальмонеллой
3206 0
Активисты привязали себя к дверям здания Минфина в знак протеста против изменения климата
30.09.2020 08:51 Общество
Активисты привязали себя к дверям здания Минфина в знак протеста против изменения климата
509 0
29
сентября
Уникальное граффити Михала Шкапы можно увидеть на территории Выставочного центра в Голешовице
29.09.2020 16:00 Культура
Уникальное граффити Михала Шкапы можно увидеть на территории Выставочного центра в Голешовице
1376 0
Эпидемия коронавируса в Чехии привела к сокращению доходов населения
29.09.2020 14:30 Экономика
Эпидемия коронавируса в Чехии привела к сокращению доходов населения
3430 0
Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек
29.09.2020 12:02 Общество
Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек
1325 0
Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир
29.09.2020 10:50 Общество
Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир
968 0
Министр здравоохранения Чехии предложит правительству объявить чрезвычайное положение
29.09.2020 09:01 Общество
Министр здравоохранения Чехии предложит правительству объявить чрезвычайное положение
8721 0
27
сентября
Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек
27.09.2020 16:45 Общество
Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек
2424 0
Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию
27.09.2020 09:58 Экономика
Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию
10994 0


Мобильная версия