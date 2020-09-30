В чешские магазины поступило 12 тысяч упаковок испанской колбасы с сальмонеллой

Об этом сообщили представители чешской Государственной ветеринарной администрации (SVS), получившие информацию от французских надзорных органов. Во Франции люди заразились сальмонеллезом из-за этого продукта.

Примерно 7000 упаковок колбасы были изъяты со складов чешских магазинов, однако 12 тысяч упаковок дошли до потребительской сети. Товар был произведен на фабрике Embutidos Solá (Барселона).

Заболевание сальмонеллезом, вызываемое бактериями, в основном сопровождается диареей, но иногда вызывает рвоту и высокую температуру. Точное название копченой колбасы — Fuet Extra 150 g, производитель — Embutidos a adresou Avda de la Ribera 33, 0803 Gurb, Barcelona. «Чешские потребители, у которых есть такой продукт дома, ни в коем случае не должны употреблять его и могут вернуть его в магазин», — сообщили в SVS. Товар будет утилизирован.

Все партии этой колбасы, доставленные в Чешскую Республику до 4 сентября 2020 года включительно, потенциально вредны для здоровья.

Источник: ceskenoviny.cz