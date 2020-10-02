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1 октября в Чехии зафиксировано 3493 новых случая заболевания коронавирусом

1 октября в Чехии зафиксировано 3493 новых случая заболевания коронавирусом

Марина Коханкова 152 0
Ежедневный рост числа заболевших коронавирусом в четверг, 1 октября, стал рекордным в Чехии. По данным Минздрава, инфицировано еще 3493 человека, в настоящее время болеют почти 39,4 тысячи человек.
Фото: Jakub Plíhal
1 октября в Чехии зафиксировано 3493 новых случая заболевания коронавирусом

Всего в Чехии covid-19 был подтвержден у 74255 человек, из которых 678 умерли. Число жертв в четверг,1 октября, увеличилось на двенадцать человек. От болезни вылечились 35186 жителей республики. 

По данным на вечер 30 сентября, в больницах находятся 1028 человек с covid-19. 198 госпитализированных — в тяжелом состоянии. Доля инфицированных людей, попавших в больницу, от общего числа заболевших в настоящее время составляет в среднем около 2,8%. Болезнь быстрее всего распространяется в Угерске-Градиште, где за последнюю неделю зарегистрировано более 276 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. Высокий уровень заболеваемости также в районах Бенешов (245 инфицированных на 100 тысяч жителей), Наход (220) и Пелгржимов (210). В других районах, включая Прагу, за последнюю неделю зарегистрировано менее двухсот случаев на 100 тысяч человек.

Источник: novinky.cz

 

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коронавирус Чехия
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