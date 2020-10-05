Минобразования выделит средства на обучение белорусских студентов в чешских вузах

Министерство образования Чехии в качестве реакции на протесты против авторитарного режима Александра Лукашенко решило выделить средства для обучения белорусов в чешских вузах. На каждого студента будет выплачено до 150 тысяч крон за один академический год.

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Средства будут выделены как для приема новых студентов в вузы, так и студентам, которые приезжают в Чехию на краткосрочные стажировки (в этом случае финансовая помощь не превысит 15 тысяч крон).

«Мы решили оказать эту поддержку в связи с текущей ситуацией в Беларуси. Средства предназначены в том числе студентам, которые в данный момент боятся продолжать учебу в Беларуси, а также тем, кто лишился возможности получать там высшее образование», — сказал заместитель министра образования по работе с вузами Павел Долечек.

Решение о том, подходит ли тот или иной кандидат для обучения в вузе, будут принимать сами учебные заведения, например, на основании сопроводительных писем или собеседований.

Сами представители вузов уже выразили поддержку желающим учиться в Чехии. Некоторые вузы открыли стипендиальные программы для студентов и исследователей из Беларуси. Например, Университет Масарика предлагает 20 студентам стипендию для проживания в размере от 10 тысяч до 20 тысяч крон в месяц. Университет Палацкого в Оломоуце предоставил избранным студентам и преподавателям из Беларуси специальные стипендии для обучения или исследовательской стажировки в размере почти 900 тысяч крон.

Источник: ceskenoviny.cz

