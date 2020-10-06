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Правительство передаст чешским школам и детским садам 2,9 млн респираторов

Правительство передаст чешским школам и детским садам 2,9 млн респираторов

Марина Коханкова 386 0
Правительство Чехии решило предоставить 2,9 млн респираторов начальным и средним школам и детским садам. Пожарные доставят средства защиты в регионы. Каждый сотрудник образовательного учреждения должен получить десять респираторов.
Фото: Petr Lundák, MAFRA
Правительство передаст чешским школам и детским садам 2,9 млн респираторов

Чешская Республика занимает второе место по приросту количества новых случаев covid-19 на душу населения в Европейском союзе после Испании. В Испании за последние две недели фиксируется 319,3 случая на 100 тысяч жителей, а в Чехии — 311,8. Третье место занимает Франция с показателем 246,8. 

По данным Министерства здравоохранения, в понедельник, 5 октября, в Чехии было подтверждено 3119 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе 457 — в Праге. В настоящее время в республике болеют 38 172 человека. Число умерших от covid-19 составило 758 человек.

5 октября в Чехии введено чрезвычайное положение сроком на 30 дней, которое сопровождается рядом ограничительных мер. Министр здравоохранения Роман Примула предостерег от их несоблюдения. Если граждане будут нарушать правила, правительству придется ужесточить меры через 10 дней.

По словам министра, каждые сутки выявляется около 420 новых случаев заболевания коронавирусом среди учеников и студентов. В общей сложности сейчас болеют 1680 учителей и более 8200 учащихся.
 
Источник: lidovky.cz

 

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Темы
коронавирус школы дети образование Министерство здравоохранения Чехия
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